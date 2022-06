Francesco Gabbani: il nuovo singolo è “Peace and Love”

Scritto dall'artista insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, il brano anticipa l'inizio del tour estivo Francesco Gabbani Giulia Ciavarelli







Dopo aver ricevuto il tanto sognato Telegatto («Riceverlo oggi è per me un grande motivo di orgoglio e una grandissima emozione» ci ha detto), Francesco Gabbani inaugura la sua estate con un nuovo singolo: da venerdì 24 giugno, in radio e su tutte le piattaforme digitali, arriva "Peace and Love", una canzone dichiaratamente pacifista e di speranza contenuta nell'ultimo progetto "Volevamo solo essere felici", quinto album in studio.

«Quando il gioco si fa duro…tu canta "Peace & Love”» scrive sui social annunciando l'uscita del videoclip ufficiale: con la regia di Fabrizio Conte, l'artista veste i panni di un cameriere tra partite a carte e balli di gruppo. Nel brano si rivisita il concetto del porgere l'altra guancia, ripreso in modo laico e adattato al contesto americano della lotta tra i nativi d’America e i conquistatori. Insieme a Gabbani, l'autore del brano è Riccardo Zanotti, voce dei Pinguini Tattici Nucleari.

Per presentare dal vivo il nuovo lavoro discografico, l'artista partirà il 28 giugno per un lungo tour estivo, prodotto da Vivo Concerti, che lo porterà in giro per l'Italia tra festival e live show. Tornerà a riabbracciare i suoi fan anche nelle date del 1 e 9 ottobre, rispettivamente al Mediolanum Forum di Assago (MI) e al Palazzo dello Sport di Roma.

Le date del tour

28 giugno - Capannori (Lu), Area Verde

2 luglio - Udine, Piazza Del Castello

10 luglio - Vicenza, Piazza Dei Signori

17 luglio - Varallo (Vc), Alpàa Festival

29 luglio - Trento - Piazza Duomo, Trento Summer Festival

6 agosto - Breno, Stadio Comunale

9 agosto - Atri, Piazza Duchi D’Acquaviva

11 agosto - Forte Dei Marmi, Villa Bertelli

27 agosto - Alberobello, Trulli Viventi 2022

10 settembre - Montjovet Col D’arlaz, Musicastelle Outdoor

13 settembre - Pisa, Piazza Dei Cavalieri

16 settembre - Palermo, Teatro Di Verdura