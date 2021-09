Francesco Gabbani: “La rete” è il nuovo singolo

Il cantautore torna con l'inedito che anticipa un nuovo progetto discografico e due concerti speciali nel 2022 Francesco Gabbani Credit: © Daniele Barracco Giulia Ciavarelli







Fischiettando tra le montagne dell'Alta Badia, Francesco Gabbani comunica l'uscita di nuova musica: con un video sui social, il cantautore annuncia "La rete", l'atteso inedito che andrà a comporre il progetto discografico di prossima uscita.

Pubblicato da BMG, il singolo è su tutte le piattaforme digitali e nelle radio da venerdì 3 settembre: in perfetto stile Gabbani, è una canzone pop orecchiale che, attraverso ironia e giochi di parole, offre spunti di riflessione sul modo in cui viviamo.

«Mi piacerebbe che questa canzone potesse fornire un piccolo aiuto per chi ha voglia di intraprendere un percorso di illuminazione personale» racconta l'artista «La rete è una condizione mentale in cui talvolta ci ritroviamo intrappolati, complice l’autosuggestione distorta spesso fornita dall’avere un’identità sdoppiata in rete, nel web. Un buon punto di partenza verso la via della liberazione è acquisire la consapevolezza che i nostri pescatori siamo proprio noi stessi perché spesso siamo noi la causa del nostro essere intrappolati” conclude.

Dopo il concerto indimenticabile all'Arena di Verona lo scorso luglio, rivedremo il cantautore sul palco già dal 2022: prodotti da Vivo Concerti, sono stati annunciati due grandi eventi che si terranno a Roma e a Milano, i biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale di Ticketone.

Tra i futuri progetti di Gabbani, oltre al disco in lavorazione, c'è anche un debutto cinematografico: in autunno, infatti, vedremo l'artista in una veste totalmente inedita poiché farà parte del cast del film “La donna per me”, pellicola di Marco Martani con protagonisti Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi.

Le date dei concerti

Venerdì 6 maggio 2022 | Assago (MI), Mediolanum Forum

Domenica 8 maggio 2022 | Roma, Palazzo dello Sport