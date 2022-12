Francesco Gabbani: “Natale tanto vale” è il nuovo singolo

«Questa è una canzone “atipicamente” natalizia”» racconta l'artista: l'inedito è disponibile da venerdì 9 dicembre Giulia Ciavarelli







A concludere un anno ricco di soddisfazioni e successi sorprendenti, Francesco Gabbani si cimenta con un singolo natalizio un po' atipico: venerdì 9 dicembre esce, in radio e in digitale, l'inedito natalizio dal titolo "Natale tanto vale".

Luci, colori e musiche: il Natale è un momento di gioia e spensieratezza da condividere con le persone che più amiamo ma sarà capitato a molti di vivere l'atmosfera natalizia con un pizzico di malessere e malinconia. È proprio a queste persone che Francesco si rivolge nella sua nuova canzone.

«Io e Pacifico abbiamo provato a raccontare “The dark side of Christmas”. Un Natale visto dall’angolazione di chi lo vive come una ricorrenza, a chiamata obbligatoria, che per quieto vivere sociale è obbligato ad osservare, ma che in realtà diventa un amplificatore di sofferenze interiori, spesso legate alle mancate sinergie con il nucleo familiare che, proprio il Natele, ci costringe ad incontrare, talvolta in modo ipocrita» racconta Francesco.

«Se c’è chi vive il Natale con la magica euforia affettiva che lo contraddistingue… ecco questa canzone è dedicata a tutti gli altri”» conclude.