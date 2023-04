Francesco Gabbani torna con il singolo “L’abitudine”

Disponibile da venerdì 7 aprile, l'inedito è il primo tassello di un nuovo progetto discografico Giulia Ciavarelli







«A volte ritorna» si legge sui social in vista di un grande annuncio: a distanza di quasi un anno dal suo ultimo progetto "Volevamo solo essere felici", Francesco Gabbani torna sulla scena discografica con un nuovo singolo disponibile da venerdì 7 aprile su tutte le piattaforme digitali.

“L'abitudine”, titolo dell'inedito, porta la firma della coppia Gabbani-Fabio Ilacqua, già insieme per le grandi hit come “Amen”, “Occidentali's Karma” e “Volevamo solo essere felici”. Il brano racconta l'assuefazione apatica al vivere, la consuetudine a ripetere gesti e pensieri in maniera quasi passiva, è un invito a riappropriarci delle nostre vite godendoci ogni attimo.

Oltre al ritorno musicale, Gabbani si prepara a bissare il successo di "Ci vuole un fiore": dopo il successo del 2022, il programma green è stato confermato su Rai1 e a breve si avranno maggiori dettagli sulla messa in onda.