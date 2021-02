Franco 126, il nuovo singolo “Nessun perché”

16 Febbraio 2021 | 15:48 di Giulia Ciavarelli

L'ultima sorpresa discografica di Franco 126 risale al mese di dicembre, quando una caccia al tesoro tra Milano e Roma promuoveva l'uscita di "Blue Jeans", una hit malinconica dalle atmosfere acustiche che vanta la collaborazione del collega Calcutta. Con il suo stile narrativo e personale, l'artista romano consegna ai fan un altro brano da inserire nella playlist: cambio di sonorità e bpm per "Nessun perché" (Bomba Dischi/Island Records), il nuovo singolo pubblicato martedì 16 febbraio e annunciato sui social allo scoccare della mezzanotte.

«Se te ne andassi adesso senza nessun perché?» canta il cantautore rap in una ballata funk dal gusto vagamente retrò in cui ci si perde in tante scatole cinesi dei "what if" metafisici creati dalle sue parole. Il sound orecchiabile fa da cornice al racconto di Franco126, che cerca di immaginare cosa accadrebbe se la persona amata, nel mezzo di una relazione, uscisse dalla sua vita all'improvviso. Che rimarrebbe di lei? «Un sorriso a rovescio, nel fondo di un caffè» canta.

ll team di lavoro rimane lo stesso: la canzone, infatti, è prodotta da Stefano Ceri e armonizzata sapientemente con le chitarre di Giorgio Poi. La cover del singolo, "gemella" di "Blue Jeans", è stata realizzata da Valerio Bulla.

Al termine dello scorso anno, Franco 126 ha annunciato due live show previsti per i prossimi mesi: le date da segnare sono 5 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago e 10 novembre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma. I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale di Ticketone.