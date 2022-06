Franco126 e Loredana Bertè duettano in “Mare malinconia”

In radio da venerdì 10 giugno, i due artisti pubblicano una canzone prodotta da Giorgio Poi Giulia Ciavarelli







Per la prima volta insieme, Franco126 e Loredana Bertè uniscono le forze per un brano che ci accompagnerà per tutta l'estate: "Mare malinconia" è in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 10 giugno.

In una giornata ricca di uscite musicali, la collaborazione inedita tra i due artisti spicca e si distingue per melodie orecchiabili, tipiche di una ballad estiva, abbinate però a un testo profondo e di grande spessore.

Prodotta da Giorgio Poi, è una canzone che vede protagonista una donna coraggiosa nella sua sfrontatezza ma anche fragile nella sua sensibilità. Il mare diventa un elemento simbolico e allo stesso tempo reale, dove la donna si butta perché non percepisce la minaccia (o proprio per questo) del tempo e della vita, ma sa che solo buttandosi può risorgere e rinascere dalle proprie ceneri.

«Il pezzo è nato da un giro di chitarra di Pietro Di Dionisio e da uno spunto di testo che avevo scritto molti anni fa con Giovanni Maria De Cataldo» racconta Franco126 rispondendo alle domande dei fan sui social. L'artista riesce, con le sue parole, a creare una storia che sembra derivare da un racconto popolare, in cui la donna pur tentando il tuffo estremo, diventando vento e non tornando più, potrebbe invece riemergere dalle acque più bella e sicura che mai.

Chissà se li vedremo sul palco insieme durante i prossimi mesi: per tutta l'estate, Franco126 sarà in tour da fine giugno per tutta l'estate fino al gran finale nei palasport. Infatti, il 22 e 24 settembre si esibirà al Mediolanum Forum di Milano e al Palazzo dello Sport di Roma.

Le date del tour

17 giugno - Bologna, Nova

2 luglio - Firenze, Viper Summer Festival

14 luglio - Padova, Parco Della Musica

16 luglio - Genova, Balena Festival Preview

22 luglio - Napoli, Suo.Na Festival

23 luglio - Gallipoli, Parco Gondar

28 luglio - Molfetta, Luce Music Festival

30 luglio - Senigallia, Mamamia Festival

5 agosto - Bagheria, Piccolo Parco Urbano

6 agosto - Catania, Villa Bellini

8 agosto – Diamante, Teatro dei Ruderi di Cirella

19 agosto - Paestum, MaCo Festival

28 agosto - Pescara, Teatro D’Annunzio

30 agosto - San Benedetto del Tronto, San.B Sound

3 settembre - Moncalieri, Pinewood Torino

9 settembre - Arezzo, Warehouse Decibel Fest

22 settembre - Milano, Mediolanum Forum

24 settembre - Roma, Palazzo dello Sport