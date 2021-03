Fred De Palma: il nuovo singolo è “Ti raggiungerò”

Da venerdì 12 marzo su tutte le piattaforme digitali, è anche colonna sonora del nuovo spot WindTre

Fred De Palma non si ferma: venerdì 12 marzo esce su tutte le piattaforme digitali il singolo "Ti raggiungerò" che farà parte dell'album di prossima uscita. L'ultimo progetto di inediti "Uebe" risale al 2019 ed è stato certificato Platino.

Il brano è stato scelto come colonna sonora del nuovo spot WindTre diretto da Alessandro Genovesi e visibile in tv e online. Nel pieno stile di Fred De Palma, ritroviamo sonorità fresche e solari che si allineano con i valori del brand e il claim della campagna "molto più vicini".

L'artista è reduce da una lunga lista di successi: da pochi giorni, infatti, il suo singolo “Una volta ancora” ha raggiunto la certificazione 6 volte Platino in Italia, mentre in Spagna “Se iluminaba” lo ha consacrato come unico italiano a raggiungere la certificazione di quinto disco di Platino con un singolo in terra latina, oltre che a raggiungere i vertici della classifica annuale di Spotify Spagna.