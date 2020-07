Fred De Palma: “Paloma”, il nuovo singolo estivo con Anitta

03 Luglio 2020 | 11:31 di Giulia Ciavarelli

Da qualche anno è uno dei protagonisti dell'estate italiana e anche nel 2020 Fred De Palma riprende i ritmi latini («Mi sono mosso nel territorio del reggaeton trovando così la mia strada» ci aveva raccontato) per dare vita a Paloma, il nuovo singolo estivo da venerdì 3 luglio in radio. Il brano è il primo tassello di un progetto discografico inedito che uscirà dopo la stagione estiva.



Se per i successi "Una volta ancora" (conta oltre 300 milioni di streaming e ad oggi è certificato cinque volte Platino) e "D'estate non vale", appartenenti al quinto album "Uebe", si è fatto accompagnare da Ana Mena, questa volta l'artista sceglie al suo fianco una popstar brasiliana che, per la prima volta, canta in italiano.

Si tratta di Anitta, artista con all’attivo tre album in studio e singoli di successo, collaborazioni con Madonna, J Balvin, Major Lazer, Iggy Azalea, Diplo e molti altri. I numeri sono da record: quasi otto miliardi di streaming globali, cinque nomine ai Latin Grammy, tre MTV Ema vinti, e un documentario di Netflix a lei dedicato.



LA DIRETTA CON ANITTA

Se in Italia il successo è ormai una certezza, Fred De Palma, primo artista italiano a fare reggaeton nella nostra lingua, sta spopolando anche fuori dai confini del Paese con "Se iluminaba", la versione spagnola della hit “Una volta ancora".

La hit non è solo in cima ai brani più trasmessi da Los40 (la radio più importante in Spagna) per la seconda volta in un mese, ma è anche l’unico italiano ad avere ottenuto la certificazione di triplo disco di Platino per questo singolo.