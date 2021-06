Fred De Palma torna con “Un altro ballo” insieme ad Anitta

Coppia che vince non si cambia: dopo il successo di "Paloma", i due artisti tornano con una nuova hit estiva, prodotta da Takagi & Ketra

Da venerdì 25 giugno arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali una nuova produzione firmata Fred De Palma, uno degli immancabili protagonisti dell'estate: con "Un altro ballo", l'artista vuole non solo replicare il successo della più recente "Ti raggiungerò", colonna sonora della campagna di WindTre, ma anche i numeri record del suo curriculum musicale. Primo a portare il reggaeton in Italia, è l'unico a raggiungere la certificazione di quinto platino in Spagna registrando oltre 3,6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

Dopo la fortunata "Paloma", Fred De Palma rinnova la collaborazione con la superstar brasiliana Anitta, che lo affianca nel singolo prodotto da Takagi & Ketra. "Un altro ballo" farà parte del nuovo album "Unico", disponibile dal 2 luglio e annunciato attraverso "Pa La Cultura", un freestyle rilasciato a sorpresa su tutte le piattaforme e i social dell'artista.

La tracklist del nuovo progetto discografico vedrà alcune delle sue hit più amate e altri duetti con importanti cantanti italiani e internazionali.