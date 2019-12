Fulminacci: “San Giovanni” è il nuovo singolo

06 Dicembre 2019 | 9:50 di Cecilia Esposito

È uscito il nuovo singolo di Fulminacci, il giovane cantautore romano che ha esordito lo scorso aprile col suo album "La Vita Veramente" (Maciste Dischi). Il brano si chiama "San Giovanni" ed è il secondo estratto, dopo "Le Ruote, i Motori!", dalla versione vinile del disco, realizzato in una speciale edizione verde e disponibile dal 6 dicembre.

Prima di lasciarvi all'ascolto del brano, ecco cosa ha detto lo stesso Fulminacci del singolo in questione: «Ieri sera ho parcheggiato la macchina in zona San Giovanni a Roma, stamattina non c'era più. È impossibile pretendere che tutti e 10 i comandamenti siano rispettati, spero almeno che i ladri onorino il padre e la madre. San Giovanni è anche il titolo di una canzone nuova, una piccola storia di città, scritta con la pancia, senza cervello. La dedico a una Renault Twingo e a tutti voi».

Ma chi è Fulminacci?

Vi basti sapere che è un cantautore e polistrumentista di Roma, classe '97, che ha conquistato subito critica e pubblico grazie alla genuinità e freschezza delle sue canzoni. Come molti suoi colleghi, anche Fulminacci parla di quotidianità e si fa molte domande sulla vita, ma lo fa con un'intelligente spontaneità e una sensibilità spiazzante per la sua età. Non a caso, in alcune interviste lui stesso ha dichiarato di essere un "giovane vecchio".

Dopo una serie di importanti apparizioni, tra cui al Mi Ami Festival di Milano e al Concerto del Primo Maggio di Roma, il cantautore è stato premiato con la Targa Tenco 2019 per l'opera prima e ha ricevuto il Premio Mei come miglior giovane indipendente dell'anno. Adesso è pronto per portare la sua musica di nuovo in giro per l'Italia, con un tour che toccherà Roncade, Bologna, Firenze e Roma (ed è già passato per Milano).