Gaia e Sean Paul insieme per il nuovo singolo “Boca”

Dopo la sua partecipazione dal Festival di Sanremo 2021, la giovane artista torna con una hit internazionale

Poche cose che ci danno la conferma che l'estate sta arrivando e una di questa è l'uscita delle prime hit estive. E Gaia deve saperlo molto bene se ha scelto un ospite così speciale per il suo nuovo singolo "Boca". Disponibile dal 14 maggio su tutte le piattaforme digitali e radio, vede la partecipazione straordinaria del Re Mida delle hit estive Sean Paul, l'artista giamaicano che non ha bisogno di presentazioni, basti pensare a successi come "Get busy" e "Mad love".



Il brano nasce a fine 2019, ad Amsterdam, durante uno degli ultimi viaggi che la cantante italo-brasiliana è riuscita a fare subito prima del lockdown. Baci, strade di notte, incontri per caso e desiderio di libertà: il brano racchiude tutto questo, dove il reggaeton caldo e potente si fonde a ipnotici richiami indiani, risvegliando il desiderio di muoversi e ballare. Con "Boca" Gaia torna, dopo "Chega", di nuovo al portoghese, mescolandosi all'inconfondibile voce di Sean Paul, con cui canta la voglia di ricominciare a viaggiare senza preoccuparsi della destinazione e abbandonando pensieri e negatività, perché, come lei stessa dice nel brano: “Non è il momento giusto per pensare ai brutti giorni. Svuota la mente. Senti la vibrazione”.