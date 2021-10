Gaia: il nuovo singolo è “Nuvole di zanzare”

Da venerdì 1 ottobre, l'inedito che anticipa il nuovo album "Alma", in arrivo a fine ottobre

Dopo il successo di brani come "Cuore amaro" e "Boca" con Sean Paul e ChildsPlay, Gaia torna con nuova musica: da venerdì 1 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in radio esce "Nuvole di zanzare", un antipasto sonoro del nuovo progetto discografico in uscita a fine mese.

L'artista torna con un brano in italiano scritto da lei con a Federico Bertollini, Giovanni De Sanctis, Dario Lombardi e Alessandro La Cava, e prodotto da Simon Says ed Erin, in cui coesistono le sue molteplici anime e le sue matrici culturali, con un forte richiamo alle origini e all’America Latina, celebrate dal ritmo etnico e dalle note sudamericane. Grazie a un'atmosfera chill ornata di lievi percussioni e arpeggi di chitarra, "Nuvole di zanzare" ci trasporta in una dimensione di leggerezza contrapposta a una dolce malinconia, porta con sé il sapore di un'estate che sta finendo e la voglia di lasciare spazio a un nuovo inizio.

In uscita il 29 ottobre per Sony Music Italy/Columbia Records, "Alma" è il titolo del secondo disco di inediti della cantautrice brasiliana che racchiude tutte le sue anime musicali e i suoi mondi. L’album arriva quest’autunno, subito dopo la prima tournée live “Finalmente in TOUR” che ha permesso a Gaia di abbracciare per la prima volta il suo pubblico incantando con la sua musica che integra sapientemente italiano e portoghese, sonorità pop, urban e sudamericane.

L'artista tornerà presto a esibirsi dal vivo il 21 novembre a Città del Messico in occasione del Corona Capital 2021, uno dei festival più importanti e all'avanguardia dell'America Latina, insieme a Tame Impala, Disclosure, The Kooks e molti altri artisti che faranno parte delle serate in programma.