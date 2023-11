Gaia, il nuovo singolo “Tokyo” è un invito a lasciarsi andare

Un autunno denso per la cantautrice che sarà anche in tour con Elodie e nel film di Natale Disney "Wish" Gaia Redazione Sorrisi







Gaia torna in radio e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Tokyo”. Un’ondata di vibrazioni positive in cui la cantautrice italo-brasiliana si perde nel desiderio di andare altrove senza guardarsi indietro. Un’invito a chiudere gli occhi e perdersi in una notte spensierata, anche grazie a un video denso di richiami all’oriente: dal “maneki neko”, il gatto della fortuna, all’acconciatura della stessa cantautrice.

Il brano - scritto con Drast, che ne cura anche la produzione insieme a Golden Years - racconta un’interazione tra due persone che si trasforma presto in un dialogo senza filtri che sottolinea l’importanza di godersi ogni singolo momento.

Il video

"Wish", il film di Natale Disney

Ma non sono finiti gli appuntamenti con l’artista da qui alla fine dell’anno. Il prossimo 21 dicembre sentiremo la sua voce al cinema nel ruolo di doppiatrice in “Wish”, il film di Natale della Disney per il 2023. Ad affiancarla come voce della brillante protagonista Asha ci sono anche Amadeus e Michele Riondino.

In tour con Elodie

Questa stagione la vedrà salire sul palco in apertura dei concerti di Elodie a Napoli, Milano, Roma e Firenze per “Elodie show 2023”.