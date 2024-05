“Galassie” di Irama: un viaggio infinito lontano dal dolore

Dal 17 maggio un brano emozionante, immerso in un ritmo trascinante Irama Alessandro Alicandri







Presentato durante la semifinale di "Amici" e durante il suo concerto sold out all'Arena di Verona, Irama ci porta nel viaggio infinito di "Galassie", il suo nuovo singolo disponibile dal 17 maggio. Il brano, scritto da Irama con Cheope, Federica Abbate, Giulio Nenna, Giuseppe Colonnelli e Michele Zocca e prodotto sempre da Giulio Nenna e Michelangelo. Un brano che si colloca esattamente al centro tra i suoi brani più struggenti e i più ballabili e liberatori.

"Galassie" è un viaggio di fuga dal dolore in una forma dance pop tanto travolgente nel ritmo quanto emozionante. Due sono i passaggi particolarmente importanti di questo brano: il primo è "Hai mai visto due sogni mentre fanno l’amore" e l'altro è una probabile citazione a "La cura" di Franco Battiato nel passaggio "Ti proteggerò da ogni malinconia". Non è una classica canzone d'amore ma è estesa a varie forme di istinto di protezione: verso i propri figli, verso i propri genitori, verso chiunque stia soffrendo e abbia bisogno di nuove ali.

È un brano che sembra nascondere, ma non cela il fatto che dietro le motivazioni di questo viaggio c'è l'accettazione di una malattia che non frena, ma accelera il desiderio di vivere oltre ogni immaginazione. Nella copertina, un uccello sembra sgretolarsi, ma rimane in aria sostenuto dalle piume. Le piume, com'è noto, sono uno dei simboli elettivi di Irama.