“Gasolina“ di Anna: il primo ascolto e la citazione a “Il mondo di Patty”

È davvero incredibile il lavoro fatto da Anna per il nuovo singolo “Gasolina”, il singolo disponibile dal 3 giugno. La rapper e giovane artista esplosa con il brano "Bando" ha riportato alla luce uno dei brani più iconici della serie tv del 2007 "Il mondo di Patty". Nello specifico il brano veniva cantato da Brenda Asnicar e si intitolava "Las Divinas". La parola “gasolina” è contenuta anche nel testo del brano originale, in un passaggio nel quale si definisce “benzina“ con le Divine. Antonella, questo è il nome nella serie, di fatto era la nemica giurata di Patty che in qualche modo la bullizzava a suon di canzoni e battute dimostrandosi superiore, più stilosa, più amata. Anna riporta il brano nella sua cifra stilistica rap in modo ineccepibile. Il campionamento diventa ancora più esplicito guardando i crediti del brano, nei quali appare Manuel José Mario Schajris, autore di tantissimi brani della serie spagnola. Il brano in questa versione 2022 rinfrescata e molto più ballabile, è prodotto da Young Miles (già al fianco di Anna) e Drillionaire.