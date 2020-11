Gazzelle: “Scusa” è il nuovo singolo

13 Novembre 2020 | 13:19 di Cecilia Esposito

A soli tre giorni da "Lacri-ma", il brano che il cantautore romano ha annunciato a sorpresa per la felicità di tutti i suoi fan, oggi Gazzelle torna col nuovo singolo: "Scusa".

Come i due brani che lo hanno preceduto, anche questo sembra arrivare direttamente dall’universo più introspettivo di Gazzelle, in questo caso in forma di lettera di scuse, un’ammissione di colpa, un modo per poter provare a fermare la successione inevitabile degli eventi quando una storia d'amore finisce. Quello raccontato è lo stato d'animo di chi ha capito di aver fatto degli errori e prova l'ultimo gesto di onestà verso l'altro, e se stesso, per ricucire una relazione che ormai sembra a brandelli.

Però, per poter cantare dal vivo il ritornello di "Scusa", e di tutti i successi di Gazzelle, bisognerà aspettare la primavera 2021, quando il cantautore sarà pronto per tornare sul palco nei migliori festival italiani. Al momento confermati il Milano Summer Festival e il Rock in Roma, di cui trovate tutte le informazioni per l'acquisto degli biglietti su Ticketone.it.