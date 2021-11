Gazzelle torna con il singolo “Fottuta canzone”

Presentato sul palco di "X Factor", il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 12 novembre Giulia Ciavarelli







«Fuori un altro pezzetto della mia fottuta esistenza» scrive Flavio Pardini, in arte Gazzelle, in occasione dell'uscita di una nuova canzone. Preannunciata da alcuni dettagli svelati sui social, l'artista sceglie di presentarla sul palco di "X Factor" insieme a un medley di successi che hanno reso il cantautore dall'anima romantica uno dei più amati degli ultimi anni.

Occhiali scuri e band al seguito, Gazzelle esegue "Fottuta canzone" (Maciste Dischi/Artist First), il nuovo singolo in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 12 novembre. Il nuovo brano arriva dopo il grande successo di "Tuttecose", la hit estiva con Mara Sattei certificata disco di platino.

Reduce dal successo del tour estivo, il musicista romano, come molti altri colleghi, tornerà in tour nel 2022 sui palchi dei più importanti palasport del nostro Paese: la partenza è fissata per il 15 gennaio dall'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, per poi suonare live in molte altre città italiane come Firenze, Roma, Napoli, Bari, Torino, Milano e Roma.

