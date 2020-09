Ghali: “Barcellona” è il nuovo singolo

11 Settembre 2020 | 10:53 di Giulia Ciavarelli

Lo abbiamo visto esibirsi durante la settimana veronese dedicata alla musica, proprio in occasione dei Seat Music Awards Ghali ha presentato il nuovo singolo "Barcellona". Dopo i successi "Boogieman" feat. Salmo e "Good Times", il rapper pubblica il terzo singolo estratto dal fortunato DNA e sarà in rotazione radiofonica da venerdì 11 settembre.

Tra i pezzi più belli dell'album, il rapper si mostra in una veste inedita alle prese con il racconto di un amore intenso con la città della Catalogna sullo sfondo. "Barcellona" è una lettera a cuore aperto che si posa delicata sulla produzione di Michele Canova: è il racconto di una relazione travolgente, scandita da incontri in aeroporto per ritrovarsi o perdersi. Nelle strofe si alternano le prospettive dei due innamorati in quello che diventa un vero e proprio dialogo sul proprio futuro.

Dalla consapevolezza dei propri sentimenti, passando per il frullatore delle incomprensioni: "Barcellona" è una ballad dal testo diretto e intimo che evidenzia una volta in più come la contemporaneità e la continua evoluzione, insieme a una continua ricerca di sonorità internazionali, siano le insegne al neon della strada intrapresa dall'artista.