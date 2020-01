Ghali e Salmo: “Boogieman” è il nuovo singolo insieme

Il 17 febbraio esce in radio e in digitale il secondo estratto dal nuovo album "DNA" in uscita il 20 febbraio, e poi tre date a maggio

17 Gennaio 2020 | 10:35 di Giulia Ciavarelli

Se il 2019 si è chiuso con uno scatto in compagnia di Ed Sheeran, Ghali affronta gennaio con una canzone estratta dal nuovo album in uscita il 20 febbraio per Warner Music/Sto Records. Dopo il successo del primo singolo "Flashback", la seconda anticipazione del progetto discografico è in duetto con Salmo. "Boogieman" è disponibile dal 17 gennaio in radio e in tutte le piattaforme digitali, anche se era già stata "spoilerata" durante un dj set in un locale milanese.

Il nuovo pezzo è un piccolo gioiellino: in "Boogieman" continua a manifestarsi l'unicità del mondo urban e una forte vocazione internazionale, che si respira soprattutto nel sound. Su un tappeto elettronico dal sound Anni 90, le parole di Ghali si mescolano a quelle di Salmo in un incalzante susseguirsi di immagini, a tratti surreali, capaci di trasportare l’ascoltatore fra le luci soffuse di un club affollato.

«Nel decennio dell’inestetismo, dove non essere cool è l’obiettivo, chiedere all’“uomo nero” di non farmi fare cose stupide è la cosa meno cool che mi potesse venire in mente» ha dichiarato.



Le sorprese non finiscono perché Ghali tornerà anche ad esibirsi dal vivo: dopo il tour europeo che lo ha visto protagonista sui più importanti palcoscenici italiani e del nostro continente, l'artista torna dove tutto è iniziato. Tre uniche date al Fabrique di Milano, ovvero 8, 9 e 10 maggio, che saranno una vera festa, un ritrovarsi tra vecchi amici e un modo per dire “grazie” a chi ha reso una carriera, un vero sogno. Ghali presenterà il suo album in una dimensione più personale e diretta di live: l'artista sceglie nuovamente il club come luogo di allegria, di vicinanza fisica fra le persone, è l’habitat naturale per chi ha bisogno di un rapporto diretto con i propri fan.

«Ho viaggiato tanto in questi ultimi anni. Ho suonato su palchi importanti in diversi stati davanti a decine di migliaia di persone. Eppure nulla è come tornare a casa e sentire il calore della mia gente, dei fan più accaniti. La voglio il più vicina possibile al Fabrique, a Milano, a casa mia» dice Ghali.

I biglietti de "Il concerto a Milano" saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a MyLiveNation dalle ore 11:00 di venerdì 17 gennaio sul sito di Live Nation. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 10.00 di Lunedì 20 gennaio su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.