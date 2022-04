Ghali: “Fortuna” è il nuovo singolo a sorpresa

Ad anticipare l'album in uscita il 20 aprile un nuovo brano prodotto da Merk & Kremont Ghali Credit: © Nabil Redazione Sorrisi







Si fa sempre più veloce il processo di avvicinamento al nuovo album di Ghali, in uscita il prossimo 20 aprile per Atlantic Warner/Sto Records. Appena a una settimana di distanza da "Walo" torna infatti a sorpresa con un nuovo singolo dal titolo "Fortuna". Tra drum machine incalzante, i synth che fanno da contrappunto alle strofe e l’apertura melodica del ritornello, ci racconta come a volte sia un bene lasciarsi guidare dalle proprie sensazioni e all'irrazionalità dell'amore.

Il nuovo brano è prodotto dall'instancabile duo Merk & Kremont che già lo aveva affiancato nella lavorazione di alcuni brani, tra cui "Good Times", quattro dischi di platino.

Un testo in cui Ghali riflette sull'amore e su come ci spinga verso i nostri lati più irrazionali, proteggendoci quando ci spingono ad allontanare le persone che vorremmo vicine. Una contraddizione che ci porta verso i nostri lati oscuri e allo stesso tempo ci difende da essi.