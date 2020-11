Ghali: in radio il nuovo singolo “Mille pare (Bad Times)”

20 Novembre 2020 | 9:56 di Giulia Ciavarelli

L'ultima volta che lo abbiamo visto esibirsi live è stato durante la maratona dei Seat Music Awards 2020: dopo il singolo "Barcellona" presentato proprio in quell'occasione, Ghali torna a distanza di pochi mesi con molte novità discografiche.

Da venerdì 20 novembre è in radio "Mille pare (Bad times)", l'inedito prodotto da Merk & Kremont, già artefici del successo "Good Times", pone al centro del testo i momenti difficili che tutti noi viviamo. Sono i "Bad Times" da cui cerchiamo di scappare, quando siamo inondati da paranoie e tutto sembra andare a rotoli. “Fidati è solo un periodo” è la risposta che ci danno e che ci diamo per consolarci e tornare a credere che, se guardiamo bene, i "Good Times" sono già, di nuovo, all’orizzonte.

LA PRESENTAZIONE DEL KIT

Il brano fa parte del "DNA Deluxe X", la nuova versione del fortunato album pubblicato a febbraio per Atlantic Warner/Sto Records e tra i più amati del 2020. Oltre a "Mille Pare (Bad Times)", sono presenti 15 brani e, a chiudere la tracklist, "Cacao" feat Pyrex (fresco di certificazione Oro), "MILF" feat. Taxi B e l'inedito "1993".

Il 27 novembre, il cofanetto sarà disponibile in una speciale box in edizione limitata e numerata che è già possibile preordinare in esclusiva su Amazon. Conterrà due vinili rosa, un cd autografato, un poster di Ghali e lo speciale kit personalizzato per il test del DNA.

LA TRACKLIST

1993

Mille Pare (Bad Times)

Cacao feat. Pyrex

MILF feat. Taxi B

Giù per terra

Boogieman feat. Salmo

DNA

Good Times

Jennifer feat. Soolking

22:22

Fast Food

Marymango feat. tha Supreme

Flashback

Combo feat. Mr Eazi

Extasy

Barcellona

Cuore a Destra

Scooby

Fallito