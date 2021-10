Ghali torna con “Wallah”: il video del nuovo singolo

«Sento il bisogno dopo due anni come questi di tornare a fare ballare la gente»: il brano vede la produzione di Merk and Kremont

Lo avevamo lasciato alle prese con il successo travolgente di "DNA" e ora Ghali è pronto a fare il suo ritorno sulla scena discografica: l'ufficialità non arriva solo dai social, ma anche dallo spot televisivo di un colosso del fast food con il quale l'artista ha instaurato una collaborazione, svelando alcuni dettagli prima della pubblicazione.

Esce venerdì 29 ottobre il singolo "Wallah", un viaggio musicale tra diversi riferimenti e lingue, che inaugura un nuovo capitolo della carriera dell'artista: complici i produttori Merk & Kremont, con cui già aveva lavorato per la hit "Good Times", il progetto artistico ha una forte ispirazione internazionale e vede l'italiano, l'arabo e il francese inseguirsi fino a mescolarsi in un'unica lingua senza appartenenza se non quella del ritmo.

«Sento il bisogno dopo due anni come questi di tornare a fare ballare la gente. La musica, il ballo sono cose che servono alle persone per stare bene e penso che il peso di questi due anni sulla salute mentale delle persone cominci a farsi sentire. Abbiamo bisogno di affermare l’importanza della spensieratezza e "Wallah" è il mio augurio di poterci ritrovare a ballare insieme molto presto» ha dichiarato Ghali.

La canzone è accompagnata da un videoclip con la regia di Moncef Henaien della casa di produzione Noon, una realtà internazionale per cui collaborano registi tunisini emergenti che Ghali ha ritenuto importante valorizzare anche nel nostro paese. Con un tocco magico, l'artista si teletrasporta per ripercorrere e condividere i luoghi più importanti del suo percorso umano e musicale.