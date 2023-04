Gianmaria e Francesca Michielin: il nuovo singolo è “Disco Dance”

Dopo il successo sanremese, l'artista torna sulla scena musicale con l'inedito disponibile da venerdì 28 aprile Giulia Ciavarelli







Abbiamo imparato a conoscerlo e apprezzarlo sul palco di Sanremo, la sua "Mostro" è stata certificata disco d'oro, e ora Gianmaria torna sulla scena con un duetto molto speciale. Insieme a lui c'è Francesca Michielin, l'inedito si intitola "Disco Dance" ed è disponibile su tutte le piattaforme musicali da venerdì 28 aprile.

«Con questo titolo spero di spiazzare l’ascoltatore. Il brano parla di una ragazza, Viola, alla quale ho fatto impersonificare il mio lato femminile, staccandola completamente da me e facendole prendere vita» spiega l'artista presentando la protagonista della canzone.

«Nella mia immaginazione Viola è una ragazza che si accorge di volere andare via da una provincia, ma non coglie la prima occasione per scappare e rimane rinchiusa in un luogo che odia e non le appartiene».

E Francesca Michielin aggiunge: «Collaborare con Gianmaria è stata una bellissima esperienza, attraverso la musica siamo riusciti a scoprire di avere tanti punti in comune. Come me, anche lui viene da una realtà di provincia e questo ci ha permesso di entrare in sintonia da subito. “Disco dance” è un brano che affronta temi attuali e che sento vicini come la paura di non riuscire a trovare il proprio posto nel mondo o di non riuscire a cogliere l’attimo, l’occasione per scappare da ciò che ci fa sentire stretti».

L'artista partirà live dal mese di maggio con l'attesa tournée “Mostro Tour 2023”, prodotta da Vivo Concerti: con una lunga lista di concerti nei principali club italiani, l'artista toccherà le città di Bologna, Milano, Torino, Padova e Roma.

Le date del tour

13 maggio - Teramo, Pin Up

15 maggio - Bologna, Estragon

18 maggio - Milano, Fabrique

21 maggio - Venaria, Teatro della Concordia

22 maggio - Padova, Hall

25 / 26 maggio - Roma, Largo Venue