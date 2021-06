Gianni Morandi torna con “L’allegria” scritta da Jovanotti

In radio da venerdì 11 giugno, l'artista pubblica una nuova hit estiva prodotta da Jovanotti e Rick Rubin

«Tenetevi forte, domani esce il pezzo del millennio!» scrive Lorenzo Jovanotti, autore di una nuova e fresca hit : "L'allegria" che, da venerdì 11 giugno, ascolteremo in radio. A cantarla è Gianni Morandi, che lo comunica pubblicando alcuni scatti fotografici nello studio di registrazione per gli ultimi dettagli prima del lancio ufficiale.

Una canzone che risuona come un vero inno alla ripartenza: «Qualche mese fa gli ho chiesto se potesse scrivere una canzone per me, una canzone come alcune delle sue, quelle che amo di più, tipo “Ragazzo fortunato” o “Penso positivo”. Qualche giorno dopo il mio incidente col fuoco, Jova mi ha chiamato ed è stato molto affettuoso, ma non pensavo si ricordasse della mia richiesta e invece mi ha detto: “ci sto pensando sai…”» racconta Gianni riguardo la nascita del brano «Poi, sabato scorso, la grande sorpresa, il pezzo è arrivato, l’ho ascoltato infinite volte e ho cominciato a cantarmelo da solo a casa mia».

Registrata in tempi record a Milano, "L'allegria" è una chicca che Jovanotti teneva chiusa in un hard disc: «Nasce da una session fatta con Rick Rubin a Malibu, ma non aveva ancora una forma definitiva. Ho dato a Gianni uno dei miei pezzi preferiti tra quelli che avevo in cantiere e quando la ascolto con la sua voce sento di appartenere all’energia di questo pezzo di rocknroll acrobatico più che se l’avessi cantata io» scrive Lorenzo sui social.