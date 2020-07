Gigi D’Alessio: “Como suena el corazón” è il nuovo tormentone estivo con Clementino

17 Luglio 2020 | 12:30 di Giulia Ciavarelli

In questa estate musicale arriva una coppia di artisti campani che promettono di farci ballare con un remake esplosivo: disponibile da venerdì 17 luglio in radio e su tutte le piattaforme streaming, Gigi D'Alessio e Clementino scendono in campo con "Como suena el corazón", un duetto per celebrare un ventennale davvero speciale.

Infatti, i due cantanti rifanno il look a una delle hit più amate degli anni duemila firmata proprio da D'Alessio: sonorità latine, spirito mediterraneo, rap e dance si mixano in un brano, prodotto da Max D'Ambra, tutto da ballare. Come tanti altri pezzi musicali usciti negli ultimi mesi, anche questo si pone non solo come colonna sonora estiva, ma come un singolo liberatorio e scanzonato da cantare a squarciagola per celebrare la vita e la libertà.

«Nella mia vita ho collaborato con tutti gli artisti più grandi di Napoli, da Pino Daniele, Tony Esposito a Enzo Avitabile e mi mancava la canzone con zio Gigi. Collaborare tra i cantanti della propria città è importante e c'è sempre stato il desiderio di fare qualcosa con lui. Dovevamo condividere lo stesso tappeto musicale, è un personaggio grande della musica napoletana e in quello che fa è il numero uno. La sentirete tutta l'estate!» commenta Clementino sui social.