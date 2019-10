Giorgio Poi, il nuovo singolo si chiama “Erica Cuore ad Elica”

10 Ottobre 2019 | 11:04 di Cecilia Esposito

Quanto tempo è passato dall'uscita dell'ultimo album di Giorgio Poi? Poco, giusto sei mesi, eppure risentire l'inconfondibile voce del cantautore indie in un suo nuovo brano è sempre bello, come incontrare un vecchio amico che non vedevi da molto tempo.

Eccoci qua, allora, a parlare del suo nuovo singolo che si chiama "Erica Cuore ad Elica", anticipato solo da una piccola preview della cover pubblicata da Bomba Dischi in esclusiva per gli iscritti al loro canale Telegram. Il brano è tutto quello che ti aspetti dal cantautore, capace di unire atmosfere retrò che attingono alla tradizione della musica italiana a sonorità oniriche e pop. E quando credi di aver sentito tutto, ecco che Giorgio Poi ti soprende ancora con un attacco di sassofono per concludere in bellezza – e una strizzata d'occhio a Lucio Dalla.

Se volete cantarla a squarciagola, siete ancora in tempo fino a novembre, visto che il tour di Giorgio Poi prevede ancora sei date tra lo Spring Attitude a Roma, Torino all'Hiroshima Mon Amour e il Linecheck a Milano.