“Giovani Wannabe” è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari

«La nostra prima canzone estiva per tutti quelli che vogliono trovare un posto nel mondo» ci ha raccontato il leader della band Giulia Ciavarelli







Sono stati i primi a esibirsi durante il grande concerto di Radio Italia in Piazza Duomo inaugurando il loro ritorno live dopo due anni di pausa e anche l'uscita di musica nuova: infatti, da venerdì 27 maggio su tutte le piattaforme digitali, i Pinguini Tattici Nucleari pubblicano il nuovo singolo "Giovani Wannabe".

Mentre si avvicina il primo miliardo di stream e dopo il triplo platino per "AHIA!", disco contenente successi come "Scrivile scemo" o "Pastello bianco", la band italiana apre un nuovo capitolo, che darà voce e ritmo all'estate italiana: riprendono un termine inglese, "wannabe", per raccontare la "fame" e la determinazione di chi, giorno dopo giorno, cerca di trovare il proprio posto nel mondo.

«È il primo singolo estivo per noi! Non tratta i temi tipici dell'estate ma c'è una chiave, quella del viaggio esistenziale. "Wannabe" perché si aspira a essere qualcosa che magari si è già ma il mondo non ci riconosce, oppure qualcosa che non si è e per cui si deve lottare molto» ci racconta Riccardo Zanotti, voce della band «"Giovani Wannabe" vuole descrivere i giovani, che sono le anime viaggiatrici per eccellenza».

Dopo infiniti rinvii, i Pinguini Tattici Nucleari torneranno a suonare dal vivo con "Dove eravamo rimasti tour", diviso in due parti: tra giugno e luglio si esibiranno nei palazzetti italiani, e le date sono interamente sold out, mentre nei mesi estivi si concentreranno sulle grandi location all'aperto e i festival musicali.

Le date del tour estivo

9 luglio - Parma, Parma Città della musica c/o Parco Ducale

10 luglio - Alba, Collisioni Festival

14 luglio - Cosenza, Rendano Arena

16 luglio - Catania, Wave Summer Music

22 luglio - Bergamo, Bergamo Summer Music

24 luglio - Servigliano, NoSound Fest

26 luglio - Genova, Balena Festival

29 luglio - Francavilla Al Mare, Shock Wave Festival

31 luglio - Matera, Sonic Park Matera

8 agosto - Verona @ Arena di Verona

13 agosto - Cattolica, Arena Regina