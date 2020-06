Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini insieme per il nuovo singolo “La Isla”

29 Giugno 2020 | 11:54 di Giulia Ciavarelli

Nel mese di giugno, ogni settimana, una nuova hit è entrata nelle classifiche italiane e non è stato difficile accorgersi che all'appello mancava solo lei, la regina dell'estate Giusy Ferreri. Sui social, però, arriva l'annuncio a sorpresa del nuovo singolo"La Isla", da lunedì 29 giugno su tutte le piattaforme digitali.

«L'ho realizzato insieme a un'amica straordinaria» scrive l'artista sui social, presentando la sua nuova compagna estiva: Elettra Lamborghini. Quest'ultima, dopo la partecipazione a Sanremo con "Musica (E il resto scompare)", ha già pubblicato un brano nel mese di maggio dal titolo "Hola Kitty" in collaborazione con Bizzey e La$$a.

In uscita per RCA/Island Records, il brano è prodotto dai due hitmaker Takagi & Ketra, già nelle classifiche radiofoniche con "Il ciclone", brano che vede la collaborazione di Elodie, Mariah e Gipsy Kings.

Per la prima volta insieme, Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini propongono per l'estate 2020 un inno leggero, libero, costruito sulle note di una salsa pop-urban. Raccontano la stagione più bella dell'anno con semplicità e descrivendo emozioni che si racchiudono nell’indelebile ritornello «Tu mi fai cantare, ti giuro non ho più bisogno di niente», un invito a lasciarsi andare e tornare a dondolare sulle corde della felicità.

Difficile negarlo: "La Isla" ha un ritmo orecchiabile e Giusy riesce a portare avanti la liturgia del reggaeton e dei ritmi dance che abbiamo imparato a conoscere e ballare nelle ultime estati. Al fianco di Takagi & Ketra, ritroviamo una forte coppia di autori che sono dietro i successi degli ultimi anni: Davide Petrella e Federica Abbate.