Giusy Ferreri: il nuovo singolo è “Gli Oasis di una volta”

Giulia Ciavarelli







«Un nuovo capitolo ha inizio…»: è tempo di cambiamenti per Giusy Ferreri, che comunica sui social l'inizio di un percorso artistico che la porterà direttamente sul palco del Teatro Ariston. Cominciamo con la prima notizia: da venerdì 17 dicembre, in radio e su tutte le piattaforme digitali, possiamo ascoltare il nuovo singolo “Gli Oasis di una volta”.

Questo brano viene definito come un piccolo e intrigante assaggio della "nuova Giusy", ultimo di una lunga lista di successi: dalla primissima "Non ti scordar mai di me" a "Novembre", "Momenti perfetti" fino alle collaborazioni con Baby K, Takagi & Ketra, Elettra Lamborghini e Federico Zampaglione.

Nella nuova ballad al testo malinconico e introspettivo si mescola il lato più rock della vocalità dell'artista, che cerca di riavvicinarsi ai suoi inizi sonori, alle prime produzioni. La canzone è stata scritta dalla stessa Giusy con Piero Romitelli, Gaetano Curreri, Mario Fanizzi e Gerardo Pulli.

L'ultimo step sarà il palco della 72° edizione del Festival di Sanremo: «È sempre una grande emozione» scrive Giusy Ferreri dopo aver annunciato il titolo del brano ("Miele") durante la serata dedicata a Sanremo Giovani su Rai1.