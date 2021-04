“Gli racconteremo”: il nuovo singolo di Jacopo Et feat. Lo Stato Sociale

Dopo un fortunato esordio, l'affermato autore torna con una collaborazione tutta bolognese

Soli pochi mesi fa vi avevamo presentato Jacopo Et, l'affermato autore che vanta numerose collaborazioni con artisti come Annalisa, Fedez, Gaia e Max Pezzali. L'occasione era il suo debutto come cantautore col singolo "La vecchia guardia" con Jake La Furia, e oggi torna a far parlare di sè con un nuovo brano squisitamente bolognese, come le lasagne.

Il singolo si chiama "Gli racconteremo" e vede la partecipazione della banda più pazza di Bologna: Lo Stato Sociale, freschi di partecipazione all'ultima edizione del festival di Sanremo e di un tour de force di cinque album in cinque settimane.



«Questa è una cosa che racconteremo ai nostri figli: l’ho sentito dire talmente tante volte che a un certo punto quella frase è diventata una canzone» racconta Jacopo Et. «Forse mi ha preso per sfinimento o forse alla fine mi piacerebbe davvero raccontare qualcosa a dei figli, miei o non miei che siano».

"Gli Racconteremo", infatti, è una lista di cose da raccontare alla progenie, un'atipica seduta psicologica in compagnia dei regaz de Lo Stato Sociale per un connubio artistico che vuole essere un vero e proprio manifesto generazionale. A tal proposito, Lodo ha avuto qualcosa da dire: «Jacopo ha una cosa in comune con Albi, è uno che va allo stadio e, nella storia della musica italiana, solo quelli che vanno allo stadio sanno scrivere canzoni così unificanti da poter essere cantate in uno stadio».