“Gli sbagli che fai”, la nuova canzone di Vasco Rossi

La sigla della docuserie Netflix "Il supervissuto" è un viaggio introspettivo nella vita del rocker







In contemporanea con l’uscita de “Il supervissuto” (il 27 settembre) ecco un brano inedito di Vasco Rossi, che fa da sigla alla docuserie Netflix. S’intitola “Gli sbagli che fai” e anticipa la colonna sonora della serie, disponibile in pre-ordine solo su Il Blasco Shop.

Nel brano ripensa agli errori commessi, in un viaggio introspettivo che prosegue quello dei cinque episodi che ne raccontano la vita privata e la carriera artistica, dagli inizi a oggi e inizia proprio con il verso: «Ho passato una sera con me». «È una canzone sulla condizione umana, alla continua ricerca di un “centro di gravità permanente” che non può esistere e di un senso che non sempre c’è» spiega. Il brano prende per mano il pubblico per portarlo dove “niente è impossibile” «Tutti gli artisti fanno questo, ti prendono per mano e ti portano in un mondo altro».