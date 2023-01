“Gossip” è il nuovo singolo dei Måneskin con Tom Morello

L'inedito è l'ultimo prima della pubblicazione di "Rush!", il nuovo album della band in uscita il 20 gennaio Giulia Ciavarelli







Tornano dal tour americano, pubblicano prima un singolo in italiano e ora l'inedito con il leggendario Tom Morello, chitarrista di Rage Against The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen And The E Street Band. Aumenta l'attesa e la curiosità per il nuovo album dei Måneskin in uscita il 20 gennaio: "Rush!", registrato tra Los Angeles, Tokyo e l'Italia, è prodotto da Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin.

Dopo l'uscita de "La fine", unico brano scritto in italiano, la band pubblica l'ultima anticipazione del nuovo progetto discografico: "Gossip" esce venerdì 13 gennaio e «Nasce da un riff che Thomas ha scritto tempo fa e che abbiamo tenuto nel cassetto per molto tempo, su cui abbiamo continuato a lavorare» racconta Victoria.

«L’enorme esperienza di Tom Morello ci ha permesso di prendere spunto per lavorare alle tracce senza pensarci troppo. Non lo ringrazieremo mai abbastanza per essersi unito a noi per questo pezzo. È un onore per tutta la band!» aggiunge il frontman Damiano.

I Måneskin torneranno live in Italia con un tour nei palazzetti dal mese di febbraio, per poi debuttare negli stadi a luglio. I biglietti sono ancora disponibili presso tutti i rivenditori ufficiali.

La tracklist di "Rush!"

Own My Mind

Gossip Feat. Tom Morello

Timezone

Bla Bla Bla

Baby Said

Gasoline

Feel

Don’t Wanna Sleep

Kool Kids

If Not For You

Read Your Diary

Mark Chapman

La Fine

Il Dono Della Vita

Mammamia

Supermodel

The Loneliest