Hai presente quel pezzo che fa… “Nanana”? È di Peggy Gou

La dj, producer e modella viene dalla Corea del Sud e firma uno dei brani del momento Francesco Chignola







L'avrete senz’altro sentita nelle radio durante questa estate. Sì, è quella canzone che fa... “Na na na, na na na na na”. E magari vi siete chiesti: da dove spunta questo brano che sembra provenire dal glorioso passato della dance (contiene infatti alcuni campionamenti della celebre "9PM Till I come" di ATB)? I più attenti se ne sono accorti guardando le nostre Superclassifiche, dove “(It goes like) Nanana” è ai primi posti da settimane: a produrre e cantare la canzone è Peggy Gou.

Non è il suo vero nome: si chiama Kim Min-ji, ha 32 anni ed è nata a Incheon, in Corea del Sud. Dopo aver studiato pianoforte fin da piccola, a 14 anni si è trasferita a Londra per imparare l’inglese e studiare moda. E poi ha trovato una seconda (anzi, terza) casa a Berlino. Ed è qui che è decollata la sua carriera come produttrice di brani dance (come “Starry night” del 2019) e di remix, ma soprattutto come dj in locali celebri come il Berghain (quello citato dai Pinguini Tattici Nucleari in “Rubami la notte”). Peggy Gou è una forza della natura: ha una sua linea di moda (Kirin, cioè “giraffa” in coreano), un’etichetta discografica (Gudu, che significa “scarpe” nella sua lingua madre) e da anni è celebrata come una diva dal popolo dei club.

Ma quest’anno tutto è cambiato: “(It goes like) Nanana” le ha aperto le porte del pop. Ma di cosa parla? «C’è una sensazione che tutti conosciamo ma che è difficile da descrivere» spiega Peggy Gou. «Quella sensazione di amore, calore ed eccitazione quando si è circondati da amici e persone care, e l’energia parla da sola. È difficile da esprimere a parole, ma per me significa... “Nanana”!».