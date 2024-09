“Hangover” di Emma con Baby Gang: che bella brutta fine l’amore!

Dal 20 settembre, il nuovo singolo che anticipa la riedizione dell'ultimo album dell'artista Alessandro Alicandri







Lo scorso aprile Baby Gang pubblicava "Adrenalina", un brano in duetto con Marracash e Blanco, in assoluto il brano più ascoltato del suo ultimo disco e una canzone che mostra le potenzialità dell'artista in generi più pop rispetto al rap e alla sua trap. Forse da qui, ma sicuramente dal loro duetto nella versione 2024 di "In Italia" di Fabri Fibra, Emma torna a collaborare con il giovane artista dalla penna fortissima e dall'intensità rara in un brano inedito dal titolo "Hangover".

L'hangover è la sbornia, la conseguenza dopo l'eccesso, qui declinato in una passione così forte da farti stare male. Il brano, disponibile dal 20 settembre, nonostante il titolo sembri presagire contenuti forti, parla con leggerezza delle emozioni più forti dell'amore vissuto e ormai (forse) finito. Sensazioni che ti fanno stare male se sei da solo che ti fanno rivivere tutto come se rivedessi un film, d'azione o un sogno a occhi aperti come "La La Land".

Per Baby Gang è quasi un debutto in un brano non marchiato come "esplicito", mentre Emma continua il suo percorso di successo vicino alla scena urban, mostrandosi a pieno agio e trovando in questo brano house-pop un piglio radiofonico interessante. Questo è l'antipasto di "Souvenir Extended Edition", continuazione dell'album uscito lo scorso 13 ottobre 2023 e che qui si arricchirà di sei nuove canzoni: oltre a "Hangover", sentiremo "Vita lenta", "Pretaporter", "French Riviera", "Lacrime" e "Centomila". Il tutto in attesa delle date nei palazzetti italiani a partire dall'11 novembre.