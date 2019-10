Harry Styles è tornato: il nuovo singolo è “Lights Up”

A poche ore dall'uscita dell'inedito, il ritorno dell'ex membro dei One Direction ha fatto impazzire il web con un boom social e oltre tre milioni di visualizzazioni per il videoclip ufficiale

11 Ottobre 2019 | 14:58 di Giulia Ciavarelli

Allo scoccare della mezzanotte, come ogni venerdì, le piattaforme digitali si popolano delle nuove uscite discografiche ma tra questi non compare Harry Styles, che poco prima aveva lasciato intendere attraverso Instagram che qualcosa di nuovo c'era. La sorpresa arriva all'alba, quando vediamo online non sono una nuova canzone, ma anche il videoclip ufficiale.

L'ex membro dei One Direction è tornato a due anni di distanza dal fortunato debutto da solista con il suo omonimo album, certificato Oro nel nostro Paese. L'artista inglese è pronto per portare qualcosa di nuovo nella sua musica, che si discosta sempre di più dalle sonorità del suo passato musicale.

Lights up è disponibile da venerdì 11 ottobre in digitale e in rotazione radiofonica, rappresenta il primo tassello di un secondo progetto discografico registrato allo Shangri-La di Malibu, lo studio del produttore Rick Rubin. Il brano è stato prodotto da Tyler Johnson con la collaborazione di Kid Harpoon (Tom Hull) ed entrambi hanno partecipato alla scrittura del brano insieme allo stesso Harry.

La rockstar del ventunesimo secolo, come lo definisce Rolling Stone, pubblica contemporaneamente anche un videoclip molto sensuale girato in Messico. «Tu lo sai chi sei» è una frase del testo di "Lights up" ma anche l'indizio principale che in questi giorni ha incuriosito i fan, pronti a lasciarsi andare a varie interpretazioni riguardo il suo reale significato. Intanto, sul web continua a macinare consensi sui social e su YouTube: a poche ore dalla pubblicazione, il videoclip è in tendenza e conta oltre tre milioni di visualizzazioni.