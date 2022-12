“Heaven” dei Boomdabash e gli Eiffel 65: il primo ascolto

Un nuovo singolo per due gruppi, che in modi diversi, non hanno mai smesso di farci ballare Alessandro Alicandri







“Too much of heaven“ degli Eiffel 65 nel 2000 è stato un successo super interessante che, con fortune alterne, ha raggiunto quasi ogni parte del mondo. Vent'anni dopo il repertorio degli Eiffel 65 è diventato una miniera da cui estrarre idee, influenze e citazioni. “Heaven” arriva il 9 dicembre in un momento anomalo per i Boomdabash, ma totalmente in tono con la loro identità musicale e la loro missione: far ballare la gente con brani tutti da cantare.

In questa nuova versione del brano, i Boomdabash si inseriscono romantici in un testo che parlava invece di ossessione per i soldi, che è pur sempre una forma di relazione tossica. Qui invece si parla di sentimenti e aspettative che ti portano così in alto che quando finisce la benzina, il rischio è quello di uno schianto. Il brano prodotto da Takagi & Ketra (che nei crediti non vede la presenza di Gabry Ponte, allontanatosi dal progetto da anni, anche nei crediti del brano originale non è presente) ricalca nell'idea “I'm good (Blue)” di David Guetta e Bebe Rexha, ispirata da un altro celebre brano degli Eiffel 65 e diventata subito una hit planetaria.