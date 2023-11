I 100 brani più ascoltati in Italia nel 2023 su Apple Music

La piattaforma di streaming ha rivelato quali sono le canzoni più amate dell'anno. Trionfa Lazza Alessandro Alicandri







Quali sono i brani, i singoli e le canzoni che hanno caratterizzato questo bellissimo 2023 musicale? A dircelo c'è Apple Music, una delle piattaforme di streaming musicali più importanti al mondo che rivela oggi quali sono i brani sui quali si è più volte schiacciato in Italia il tasto "Play". Siete pronti a scoprirli con noi?

Prima di leggere la lista, facciamo una piccola analisi: a trionfare è Lazza con "Cenere", suo grande successo sanremese e campione di ascolti sulla piattaforma, Di Lazza e con Lazza ci sono ben 11 brani, ma il più presente in questa top 100 è Sfera Ebbasta, che è inserito in ben 13 brani. Sono solo 9 su 100 i brani internazionali più ascoltati: il più amato è "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52".

Il brano di un'artista femminile solista più apprezzato è "Mon amour" di Annalisa, anche se non possiamo non ignorare la potenza di fuoco di Anna in "Vetri neri". Ben 9 sono i brani che arrivano da Sanremo, mentre tra le band i più ascoltati sono i The Kolors con "Italodisco".

La classifica completa (dalla 1 alla 100)