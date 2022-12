I Måneskin tornano a sorpresa con il nuovo singolo “La fine”

La band romana annuncia anche l'uscita del brano con Tom Morello contenuto nel nuovo progetto discografico “Rush” Giulia Ciavarelli







Da oltreoceano, dove i Måneskin stanno registrando un sold out dopo l'altro con il "Loud Kids Tour", si ufficializzano alcuni dettagli su quella che sarà, con tutta probabilità, la prima uscita discografica più attesa dell'anno: "Rush" è il titolo del nuovo album della band romana che ascolteremo dal 20 gennaio 2023.

Tramite i canali social è stata diffusa la tracklist ufficiale che comprende anche gli ultimi singoli, come "Mammamia", "Supermodel" e "The Loneliest". Tra i brani, tutti in inglese, c'è una sola "eccezione italiana": "La fine" è l'anticipazione super rock scelta come nuovo singolo e già disponibile sulle piattaforme digitali da venerdì 16 dicembre.

Di "Rush", prodotto da Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin, sappiamo anche che contiene una sola collaborazione in uscita il 13 gennaio: insieme a loro, nel brano "Gossip", c'è il leggendario Tom Morello, chitarrista di Rage Against The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen And The E Street Band e molti altri. «La sua esperienza ci ha permesso di prendere spunto per lavorare alle tracce senza pensarci troppo. Non lo ringrazieremo mai abbastanza per essersi unito a noi per questo pezzo. È un onore per tutta la band!» commenta Damiano.

«Tom è uno dei più grandi musicisti che io abbia mai ascoltato e da cui abbia mai imparato. Suonare con lui è un sogno che si realizza. È per me un dono enorme e una grande conquista in quest’anno incredibile!» aggiunge Thomas.

La band tornerà a suonare in Italia con il tour nei palazzetti a partire da febbraio 2023, per poi debuttare negli stadi a luglio. I biglietti sono ancora disponibili presso tutti i rivenditori ufficiali.

La tracklist dell'album

Own My Mind

Gossip Feat. Tom Morello

Timezone

Bla Bla Bla

Baby Said

Gasoline

Feel

Don’t Wanna Sleep

Kool Kids

If Not For You

Read Your Diary

Mark Chapman

La Fine

Il Dono Della Vita

Mammamia

Supermodel

The Loneliest