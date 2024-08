I “Meccanismi” di Vasco Brondi e Ariete

I due artisti insieme per il nuovo singolo estratto dall’album “Un segno di vita” Vasco Brondi e Ariete Credit: © Annapaola Marin Lorenzo Di Palma







Si chiama “Meccanismi” il nuovo singolo di Vasco Brondi estratto dall’album “Un segno di vita”, uscito venerdì 23 agosto in un’inedita versione che vede per la prima volta il cantautore collaborare con Ariete, la giovane artista simbolo della GenZ.

Il brano fotografa l’attitudine di chi aziona i meccanismi del cuore - le leve che tutto fanno sopportare - senza timore di mostrare l’intensità della sua voglia di vivere e racconta quindi la straordinarietà di chi è capace di scorgere le emozioni più intense nella vita quotidiana, senza paura di viverle.

“Meccanismi” è anche l’incontro inedito di due artisti apparentemente diversi che sono riusciti a dare vita a una collaborazione sorprendente: la perfetta fusione di due voci che, da sempre, raccontano le loro rispettive generazioni con autenticità.

«Meccanismi è una canzone d'amore con in sottofondo i rumori della città. Ho pensato ad Ariete per questa collaborazione perché nelle sue canzoni - anche quando sembrano conversazioni intime in letti disfatti - entra il rumore della città o il suo silenzio» racconta Vasco Brondi.

«Questa canzone l’ho sentita subito mia. Lavorare insieme in studio è stato molto stimolante e la ricchezza di questo nostro incontro è che al di là della nostra appartenenza a generazioni diverse riteniamo entrambi fondamentale portare avanti la voce del cantautorato, mettendoci sempre i sentimenti e la faccia» ha detto invece Ariete.