I Pinguini Tattici Nucleari tornano con il nuovo singolo “Ridere”

17 Aprile 2020 | 11:10 di Redazione Sorrisi

Da venerdì 17 aprile arriva in rotazione radiofonica “Ridere”, nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari estratto da “Fuori dall’hype Ringo Starr”.

Dopo il successo di “Ringo Starr”, che li ha portati sul podio della 70esima edizione del Festival di Sanremo, il gruppo di Bergamo torna con un omaggio pop alle piccole grandi cose che restano dopo la fine di una storia d’amore.

Riccardo Zanotti racconta: «A un certo punto della vita due persone si lasciano, ma il cane che hanno adottato insieme continua ad esserci, così come la cronologia delle ricerche fatte insieme su Internet, gli oggetti comprati durante I viaggi, le gag della serie TV sulla quale si rideva insieme fino alle lacrime. Ci sono tante cose che testimoniano l’esistenza di una relazione, e con esse la sua importanza, e che tra i singhiozzi… un po’ fanno ridere».

Le nuove date del tour

Il tour nei palazzetti, previsto per lo scorso febbraio, è stato rimandato al prossimo ottobre. si partirà il 10 da Conegliano (in sostituzione della data di Pordenone del 27 febbraio), si passerà poi per Milano (13 e 14 ottobre), Bologna (17 ottobre), Montichiari (23 ottobre), Firenze (24 ottobre), Roma (28 ottobre) e Padova (30 ottobre). I biglietti già acquistati saranno validi per i nuovi concerti e sono arrivo anche nuove date nel Sud Italia.