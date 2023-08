I The Kolors: «”Italodisco” ci ha cambiato la vita»

Il loro super tormentone ha conquistato l’Italia e ora vogliono... il mondo! Alessandro Alicandri







Era ancora l’inizio di giugno quando le note di ”Italodisco” già impazzavano tra i corridoi della nostra redazione facendoci ballare e divertire, ben prima che l’estate fosse ufficialmente iniziata. Quasi tre mesi dopo, il brano dei The Kolors è diventato, fuor di dubbio, il più ascoltato della stagione. Stash, voce del gruppo, proprio in quei giorni aveva già raccontato a Sorrisi tanti segreti di questo brano magico, ma ora è tempo di risentirci perché la sua popolarità è diventata inarrestabile.

Stash, come sta?

«Davvero bene! È un periodo bello, pieno di gioie da condividere. Ora sono con le mie figlie (Grace e Imagine, ndr) tra un concerto e l’altro. Siamo a Pescara, dove loro stanno con i nonni».

“Italodisco” è doppio Disco di platino ed è stato il successo numero uno dell’estate.

«Siamo felici e ancora increduli perché questo è forse il nostro brano più ascoltato di sempre. Sicuramente in streaming lo è».

Cos’è successo secondo lei?

«Si è innescata non solo una piacevolezza nel sentirla, ma anche un amore verso di noi che non so spiegare. Ipotizziamo che nella mia voce, nei suoni del gruppo, si senta la naturalezza con cui l’abbiamo pensata. Com’è noto, non è nata per essere una hit estiva...».

E quindi è nata per essere...

«Uno sfogo creativo! È un brano scritto in 30 minuti in un periodo in cui volevamo mettere in discussione tutto. Venivamo dai concerti dell’estate scorsa, era settembre 2022. Ho chiamato il mio amico Davide Petrella, autore e musicista, e ci siamo visti a Napoli per suonare e stare insieme. La canzone l’abbiamo pensata durante una pausa caffè in una sala comune. Dentro ci sono gli argomenti un po’ “random” (in ordine sparso, ndr) di cui parlano gli amici quando stanno insieme».

Quello sfogo creativo sta piacendo tanto anche all’estero.

«È forse questa la cosa più incredibile di tutte. Noi ci siamo presentati al pubblico anni fa come una band che scimmiottava con accento britannico quello che si fa nel Regno Unito, con il desiderio di arrivare dove alla fine però non siamo mai arrivati. La stranezza è che il pubblico internazionale oggi ci accoglie con un brano tutto in italiano che si chiama “Italodisco”».

È arrivato nelle classifiche di almeno 13 Paesi europei e sta andando fortissimo in Germania, dove tra l’altro suonerete tra pochi giorni. Come si sente?

«Non so davvero cosa pensare! Immagino una persona di lingua tedesca che sente “Sbagliare un calcio di rigore” e non ha la più pallida idea di cosa stiamo dicendo (ride). Saremo lì, in mezzo ai più grandi artisti della Germania a cantare per la prima volta, invitati per un nostro tormentone».

Un tormentone che almeno non è un tormento, se lo faccia dire.

«Grazie! In effetti “Italodisco” la ascoltiamo ancora nei nostri viaggi. È il ricordo di qualcosa che ci fa stare bene, come quei brani che papà mi faceva sentire da piccolino in audiocassetta. Schiacciavo il tasto “rewind” per risentirla all’infinito. E sa secondo me perché ha avuto così tanto successo?».

Perché?

«Perché “Italodisco” è un brano di felicità nostalgica. Non parla di nulla di preciso ma proprio per questo parla a tutti in modo diverso, portando ciascuno verso i ricordi più belli».

E ora che si fa?

«È un argomento scottante perché noi non ci aspettavamo nulla di tutto questo. Vogliamo onorare prima gli impegni presi con il pubblico italiano ma, poi, prendere la palla al balzo per farci conoscere anche all’estero. Con la nostra esperienza e carichi di un nuovo entusiasmo».