I tormentoni dell’estate 2024

La "Lambada" del 2023 ha lasciato il posto a una nuova hit, che ci sta facendo scatenare sulle piste da ballo! Paola & Chiara e la loro estate con "Festa totale": «È un invito inclusivo a far festa, un grido d’amore forte e libero al mondo, un’esortazione a qualunque tipo di outing, come due moderni eroi che su una pista da ballo sfidano gli sguardi giudicanti e fanno esplodere la loro gioia in una danza che contagia tutto e tutti».

È festa totale

E non vorrei lasciarti più andare

Aspettami

E un'altra notte se ne va

Un bacio al glitter in the club

Non senti questa musica