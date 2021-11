“Il Boom” è il nuovo singolo di Jovanotti

«Non vedo l'ora di suonarlo davanti a "una tribù che balla"»: il cantautore torna con un nuovo brano che anticipa il "Jova Beach Party 2022" Giulia Ciavarelli







Inarrestabile, come sempre: dopo la sua avventura in bicicletta tra Cile e Argentina documentata in "Non voglio cambiare pianeta", Lorenzo Jovanotti torna a pubblicare musica nuova annunciando, in contemporanea, il suo ritorno live.

Non è un segreto quello che sta preparando l'artista, un nuovo progetto discografico che vedrà nuovamente la collaborazione di Rick Rubin, il produttore statunitense già presente nell'ultimo disco "Oh Vita!" («Ha quel tocco magico che mi stupisce ogni giorno, soprattutto quando mi aiuta a mettere a fuoco l’essenza di una canzone»).

La ripartenza di Lorenzo coincide con l'uscita di un nuovo singolo che fa riaffiorare alla mente tutte le emozioni vissute nell'estate 2019: "Il boom" (Polydor) esce a mezzanotte di venerdì 19 novembre e anticipa una lunga serie di novità, tra cui il ritorno alla "normalità musicale" con il "Jova Beach Party 2022".

Il cantautore ci immerge nel suo personale frullatore di ritmi, parole e suoni: il brano è un piccolo antipasto di un nuovo capitolo, tutto da ballare, travolgente e colorato. «Come capita a volte con quei pezzi che diventano “primi singoli”, non era previsto che lo fosse. Poi, la mia casa discografica lo ha ascoltato e si è gasata, abbiamo deciso che nonostante sia ancora al lavoro su una marea di canzoni da portare in fondo questa è pronta da buttare fuori nel giorno in cui presentiamo il "Jova Beach Party 2022» scrive Lorenzo sui social.

La lavorazione del nuovo disco Lorenzo Jovanotti e Rick Rubin

«È un pezzo futurista, rapido, che mi fa pensare a quando lo suoneremo in spiaggia e davanti a me ci sarà la mia gente, una tribú che balla!».

«In questo tempo in cui intorno ad una parola tutti si accapigliano io mi sono divertito a smontarle un po’, le ho messe in un frullatore senza pensarci troppo, seguendo il suono, le immagini che nascevano, il suono del pezzo, senza giudizio, come in un gioco a incastro. Se poi qualcuno vorrà trovarci un significato io sono aperto a ogni interpretazione, anzi sono curioso se accadrà» conclude.