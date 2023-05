Il “Lieto fine” di Carl Brave

Il secondo estratto dal nuovo album è una dichiarazione d'amore per la sua città, Roma Cecilia Uzzo







È una dichiarazione d’amore per Roma, "Lieto fine", la nuova canzone di Carl Brave, disponibile da venerdì 19 maggio. Il brano, che racconta il rapporto viscerale del cantautore con la sua città, è stato cantato in anteprima in Piazza San Giovanni sul palco del Concertone del Primo Maggio. Una sorta di tour che ci porta attraverso le strade del Gianicolo, tra il calore dei tifosi della curva sud dell’Olimpico, con quell’atmosfera nostalgica che solo una grande bellezza decadente come Roma può restituire.



Il nuovo brano, che arriva dopo “Remember”, è la seconda anticipazione dell’album "Migrazione", in uscita il prossimo 9 giugno. Il nuovo disco arriva a più di due anni dal precedente ("Coraggio") e sarà incentrato proprio sul rapporto tra l’artista e la sua città. In attesa dell’album, sono stati annunciati anche i primi appuntamenti del tour estivo di Carl Brave, che lo porteranno nei migliori Festival della penisola tra giugno, luglio e agosto.

Le date del tour estivo