“Il linguaggio del corpo” di Paola & Chiara con BigMama: seduzione rock

Il ritorno di Paola & Chiara aveva un grande obbiettivo: quello di arricchire le playlist dei party (specialmente quelli "queer", dedicati alla comunità LGBTQIA+) che dal 2013 al 2022 non hanno mai smesso di suonare il loro repertorio. Ogni loro brano, più o meno esplicitamente, vuole dare qualcosa che trasmetta una sensazione di libertà e questo vale anche oggi con "Il linguaggio del corpo".

Il brano (disponibile dal 20 settembre, ma in radio dal 27) vede la presenza centralissima di BigMama, reduce da un'estate frizzante in compagnia di Alessandra Amoroso con "Mezzo rotto", brano che ha scalato lentamente ma con grande forza le classifiche italiane, entrando poi nel novero dei brani più amati dell'estate 2024. "Il linguaggio del corpo" cambia completamente suoni rispetto al precedente "Festa totale", unisce diversi generi musicali (c'è il pop latino, un ritmo dance e strumenti glam rock) e li fonde in un brano dal significato importante.

Il brano parte dall'aridità dei sentimenti di un club dove tutto è mordi e fuggi, fino all'attrazione fatale, in un vortice di sentimenti contrastanti (quelli del rifiuto e quelli dell'invaghimento) tipici del gioco seduttivo della pista, fatto di sguardi e intenzioni. Paola & Chiara danno una cornice perfetta a quella che è la strofa centrale di BigMama che racconta senza filtri la sua storia e la storia del suo corpo immerso in una società che ancora rifiuta e relega i corpi non convenzionali. Nelle rime di BigMama c'è il riscatto di chi è arrivata lontano contro i freni a mano imposti dalla società.