Il “Maledetto mare” di Federico Rossi

Da venerdì 23 giugno la nuova tappa della sua carriera solista Redazione Sorrisi







Federico Rossi torna in tempo per l'estate, lanciando il nuovo singolo "Maledetto mare", in uscita venerdì 23 giugno. Un brano fresco che racconta l’estate con una riflessione speranzosa rispetto ai momenti più grigi, insieme all’omaggio a una canzone d'annata: "Estate" di Bruno Martino, datata 1960.

È la nuova tappa della carriera solista di Federico Rossi, in passato metà del duo Benji & Fede. Dal 2021, anno del suo debutto solista, ha avuto belle soddisfazioni con “Pesche” (disco di platino), “Non è mai troppo tardi” (disco di platino) e “Sol y mar” feat. Ana Mena, mentre nel 2022 sono stati lanciati “Ti penso spesso” e “Le mans”. Per il suo ritorno nell’estate 2023, Fede ha scelto “Maledetto mare”, che lui stesso ha annunciato sui social, prima di svuotare il profilo per lanciare il brano: «Contento di ricominciare. Ho sentito la vostra mancanza!».

Pur essendo una canzone estiva, è di fatto una riflessione sui momenti in cui non ha senso chiedersi il perché o per quanto tempo è giusto vivere il presente. «Nella vita di ognuno di noi, arriva un momento in cui otteniamo la nostra rivincita, quando il cielo ci riserva un’alba nuova – ha infatti spiegato Federico –«È in quel momento che dobbiamo essere certi di ciò che desideriamo. “Maledetto mare” è nata da un’ispirazione improvvisa sulla base di un’idea musicale del mio team artistico. Questo è solo il primo passo di un nuovo progetto che mi rende orgoglioso e fiducioso».