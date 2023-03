Il nuovo singolo di Diodato è “Così speciale”

Il cantautore torna con un nuovo brano che anticipa l'omonimo album in uscita il 24 marzo Antonio Diodato Credit: © Mattia Zoppellaro Giulia Ciavarelli







Sono passati tre anni da "Vita meravigliosa", un disco introspettivo e profondo che usciva in contemporanea a Sanremo 2020, quando si aggiudicò la vittoria con "Fai rumore": dopo un traguardo così importante, Diodato riprende il percorso musicale e annuncia ai fan il nuovo progetto discografico.

Ad anticiparlo il singolo "Così speciale”, disponibile da venerdì 3 marzo su tutte le piattaforme digitali: è anche la title track del disco, che si compone di dieci tracce e disponibile dal 24 marzo in diversi formati, dal classico CD al vinile autografato e una special box in tiratura limitata.

«Ci ho lavorato con cura e silenzioso amore per tanto tempo, assieme a musicisti straordinari, amici meravigliosi, anime belle e devo ringraziare chi crede ancora nella musica fatta in questo modo» racconta l'artista riferendosi al nuovo album.

«Dopo così tanta strada è finalmente arrivato il momento di portarlo da voi, anche perché qui dentro, in tutte queste parole, in tutta questa musica, non ci sono solo io, c’è anche un noi. Noi che in questi anni abbiamo sentito fiorire dentro qualcosa di nuovo, di inaspettato, fiori lievi e potenti che crescono nonostante il brutto, nonostante gli errori, nonostante i rimpianti. Sono il dono segreto che ricevi per aver lasciato entrare vento, pioggia e sole, per aver vissuto davvero, per aver riconosciuto qualcosa di così speciale» conclude.

Dopo il successo del tour negli Stati Uniti, ad aprile Diodato tornerà live in Italia con un tour di cinque date, prodotte e organizzate da OTR LIVE: i concerti italiani sono previsti a Padova, Milano, Torino, Bologna e Roma.

