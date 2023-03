Il nuovo singolo di Gazzelle è “Idem”

«Parla di tanti momenti della mia vita»: in attesa del debutto allo stadio Olimpico, l'artista pubblica una nuova canzone Giulia Ciavarelli







Continua il conto alla rovescia del suo debutto all'Olimpico e in questi mesi di attesa non è di certo mancata nuova musica: dopo "Non lo dire a nessuno", pubblicata alla fine del 2022, Gazzelle torna con un nuovo singolo che «parla di tanti momenti della mia vita». Si intitola "Idem" ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 10 marzo.

Per ingannare l'attesa, giovedì 9 marzo sono comparsi t-rex in giro per Milano lasciando a chiunque incrociasse la loro strada due interrogativi scritti su un foglio: “Se tornassero i tirannosauri?”, “E se il mondo finisse domani?", un modo per incuriosire i fan e offrire maggiori dettagli sul nuovo brano.

«Ci sono tanti momenti della mia vita: dalla fine di una storia che mi ha lasciato al buio, all’inizio di qualcosa che mi ha restituito la mia luce. Dal crollo psicologico che ho attraversato un po’ di tempo fa, al riprendere la mia vita e la mia mente nelle mie mani» scrive Gazzelle sui social per raccontare l'origine di "Idem".

«Faccio su e giù così spesso, come tutti credo, che a volte bisogna tenere le cinture di sicurezza ben allacciate per non rischiare di perdersi chissà dove, chissà come, chissà per chi. Scrivere è la mia cintura di sicurezza. E se il mondo finisse davvero domani io continuerei a farlo, sempre mettendoci dentro tutto quello che questa vita mi dà. Qualunque cosa sia».

Dopo aver calcato, negli ultimi sei anni, tutti i palchi della sua Roma, Gazzelle arriverà a quello più importante: il 9 giugno si esibirà allo Stadio Olimpico, l'unico grande concerto che lo vedrà protagonista quest'anno.