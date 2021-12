Il Pagante: “Un pacco per te” è il nuovo singolo con Lorella Cuccarini

L'inedito natalizio è contenuto nel nuovo album del trio milanese in uscita a gennaio Giulia Ciavarelli







Roberta Branchini, Federica Napoli ed Eddy Veerus, alias il Pagante, sono tra i primi a inaugurare la stagione musicale natalizia: da mercoledì 1 dicembre, su tutte le piattaforme digitali, arriva il nuovo singolo "Un pacco per te". Insieme a loro anche l'icona della tv italiana Lorella Cuccarini: «Questa foto è stata scattata il giorno in cui ho registrato il featuring, da quel momento in poi, in casa, non si è cantato altro!» scrive sui social in seguito alla pubblicazione di uno scatto con il Pagante.

“Un pacco per te” è l’ultimo di una lunga serie di successi che in dieci anni hanno regalato a il Pagante svariati dischi d’oro e di platino sia per gli album (“Entro in Pass” del 2016 e “Paninaro 2.0” del 2018 sono stati certificati entrambi oro) che per i singoli.

Le novità non sono finite: il Pagante ha annunciato recentemente anche l'uscita di un nuovo progetto discografico a distanza di tre anni dal precedente, si intitolerà "Devastante" e verrà rilasciato il prossimo 21 gennaio. Oltre a contenere la canzone natalizia, l'album raccoglierà gli ultimi successi firmati dal trio milanese "Open bar" e "Portofino".

È già possibile preordinare la versione fisica del disco in formato CD standard, vinile e in una speciale versione CD autografato accompagnato da una esclusiva Christmas Box.