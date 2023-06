Il “Paradise” estivo di Sophie and the Giants e Purple Disco Machine

La popstar inglese collabora pe rla terza volta con Purple Disco Machine in una nuova canzone per l'estate 2023 Cecilia Uzzo







Sarà un’estate paradisiaca per Sophie and the Giants che torna sulla scena proprio con un nuovo singolo intitolato "Paradise", disponibile da venerdì 16 giugno. La popstar inglese, in collaborazione con il dj e producer tedesco Purple Disco Machine, sembra pronta a conquistare l’estate 2023 con una hit ad hoc. La canzone è caratterizzata dai synth potenti e un mood disco retrò che si sposa perfettamente con la sua voce.

«Ho scritto questa canzone affinché diventi un tormentone da pista da ballo, introducendo le persone al mio Paradiso. È così ipnotica che non si può fare altro che gettarsi in pista e ballare, urlare a squarciagola e fare cose di cui ci si pentirà» dice infatti riguardo al duetto che arriva dopo “Hypnotized” e “In the dark” e il suo progetto solista, inaugurato nell'estate 2022, con il singolo "We own the night".

«Spero che Paradise faccia sentire le persone libere, come se nulla contasse più al di fuori di questo istante. Chiunque tu sia, dimentica ciò che ti fa stare male, bacia qualcuno e muoviti a ritmo di musica. Sono molto felice di collaborare con Purple Disco Machine per la terza volta. Non appena ho scritto Paradise ho capito subito che sarebbe stata la canzone perfetta per noi due» ha detto ancora la popstar inglese che è attesa a Milano per l'unica data italiana del tour il prossimo 27 Settembre al Fabrique.